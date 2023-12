UFC 296 : 5 anecdotes à savoir absolument sur Shavkat Rakhmonov

Shavkat Rakhmonov, véritable sensation du MMA, est en lice ce samedi à l’UFC 296 contre Stephen Thompson. Voici cinq choses à savoir sur l’impressionnant Kazakh.

Il est annoncé comme le futur champion des poids welters, Shavkat Rakhmonov, invaincu en carrière (17 victoires), est en lice ce samedi à l’UFC 296 contre l’Américain surnommé «Wonderboy». Le Kazakh possède un style très original.

Fan de viande de cheval

Shavkat Rakhmonov, 5e de la catégorie des – de 77 kg à l’UFC, reste sur un bilan de 17-0 et a remporté toutes ses victoires avant la limite. Son secret se trouve peut-être dans l’alimentation et sûrement dans la viande de cheval. «Pour moi, la viande de cheval est la meilleure viande du monde car c’est la plus savoureuse. Elle contient beaucoup de vitamines. Aucun Kazakhstanais ne peut imaginer sa vie sans viande de cheval», avait-il expliqué à Morning Kombat.

Sa sœur est combattante

Sa sœur, Sora Rahmonova est aussi une combattante MMA. Avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite à seulement 25 ans, elle devrait rejoindre l’UFC puisqu’elle a participé aux Contenders de Dana White. «Je ne sais pas quand elle va signer à l'UFC mais tout ce que je sais c'est qu'elle est prête pour ça au vu de ses performances», a confié son frère. D’ailleurs, il a manqué son mariage pour se préparer à ce combat de samedi.

il porte un chapeau en peau de loup

Après chaque victoire, Rahkmonov a l’habitude d’enfiler son chapeau en peau de loup. «C'est une coiffe traditionnelle kazakhe que nos ancêtres portaient pendant l'hiver pour se garder au chaud, a expliqué le Kazakh sur The MMA Hour. Moi-même, j’ai l’impression que c’est une très belle coiffe, et en la portant, je peux représenter mes racines, représenter ma culture et ma tradition. Traditionnellement, cette coiffe est généralement constituée d'une peau de loup ou de renard.»

Il a failli intégrer la team Khabib Nurmagomedov

En début de carrière en 2014, Shavkat était opposé à Adam Tsurov. Pour l’occasion, le Kazakh avait dans son coin une véritable figure du monde des sports de combat : le regretté père de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap. Shavkat Rakhmonov, qui s'était facilement imposé au premier round face à Adam Tsurov, aurait pensé à intégrer la célèbre «Americain Kickboxing Academy» qui regroupe de nombreux membres de la team Khabib.

Freeze Corleone a fait un titre en son hommage

Dans l’un de ses derniers morceaux, Freeze Corleone a rendu hommage à Shavkat Rakhmonov, surnommé Nomad. Dans le texte de ‘Shavkat’, le rappeur dit : «J’ai les techniques des Khamzat et des Shavkat». Le Kazakh, qui ne le connaît pas, a tout de même partagé le titre sur ses réseaux sociaux. Un morceau dans lequel l’artiste a multiplié les assauts, qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. S’il l’avait su, le combattant MMA ne l’aurait peut-être pas partagé d’ailleurs.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast