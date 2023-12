Coupe du monde des clubs : dates, format, clubs, PSG… Tout savoir sur la nouvelle formule de la compétition

La Fifa a dévoilé, ce dimanche, les contours du nouveau format de la Coupe du monde des clubs, dont la première édition se jouera aux Etats-Unis en 2025.

La Coupe du monde des clubs fait peau neuve. La Fifa a dévoilé, ce dimanche, à Jeddah (Arabie saoudite), les contours de la nouvelle formule de la compétition, qui sera organisée tous les quatre ans et qui réunira des clubs de chacune des six confédérations internationales. Au total, 32 équipes participeront à cette compétition avec douze formations européennes, dont les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des champions, six sud-américaines, quatre nord-américaines, africaines et asiatiques et une venant d’Océanie. La dernière place sera réservée à un club du pays organisateur.

The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025.





