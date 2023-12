UFC 296 : une bagarre éclate entre Sean Strickland et Dricus Du Plessis en pleine tribune (vidéo)

En pleine soirée de l’UFC 296, ce samedi, une impressionnante bagarre a eu lieu entre Sean Strickland et Dricus Du Plessis… qui doivent s’affronter le 20 janvier prochain.

Ils n’ont pas voulu attendre le mois restant. Présents à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour assister à l’UFC 296 (et notamment au main-event entre Leon Edwards et Colby Covington), Sean Strickland et Dricus Du Plessis se sont battus dans les gradins… alors que les deux poids moyens se retrouveront dans la cage le 20 janvier lors de l’UFC 297.

La scène m’explose Strickland a vraiment aucun sang froid pic.twitter.com/hFOVcZ1P26 — MMA TIME (@MMA__TIME) December 17, 2023

Quelques heures après avoir échangé des mots durs en conférence de presse en amont de leur combat le 20 janvier prochain, l’Américain et le Sud-Africain se sont affrontés au milieu du public.

"Ton père te battait ? Tu vas voir ce que c’est d’être battu !"





Du Plessis a fait vriller Strickland , le roi de la provoc ! Très limite quand on sait que l’Américain a subi des violence toute son enfance…





Choc pour le titre des -84kg le 20 janvier 2024 ! pic.twitter.com/sIYWQn1aJw — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) December 16, 2023

Il faut dire que la veille, Dricus Du Plessis s’était moqué de Sean Strickland sur son enfance difficile et les coups que lui donnait son père.

Et lorsque l’on connaît le tempérament de Strickland, champion des -83kg (après avoir récemment battu Israel Adesanya), pas étonnant qu’il ait «pété un plomb» en retrouvant son adversaire. Un triste spectacle.