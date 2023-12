Basket : la publicité très originale de Victor Wembanyama pour une chaîne de magasins (vidéo)

Quelques mois après son arrivée aux Etats-Unis, Victor Wembanyama a tourné dans une publicité pour une chaîne de magasins, en utilisant la taille exceptionnelle de ses bras.

Victor Wembanyama ne se distingue pas seulement pour ses performances sur les parquets de NBA. Mais également pour ses talents d’acteur. Quelques mois après son arrivée aux Etats-Unis, le basketteur français des Spurs a tourné dans une publicité pour H-E-B (Here Everything's Better), une enseigne née à San Antonio et qui compte près de 350 magasins dans l’Etat du Texas et au Mexique. Et dans ce spot publicitaire, «Wemby» utilise ses capacités physiques et surtout l’impressionnante taille de ses bras.

wemby said lemme make it efficient chile can't wait for his other heb ads pic.twitter.com/H6uWKJlZa9 — ща (@baellingham) December 13, 2023

Dans la vidéo, il entre dans une cuisine en portant sur ses bras pas moins de dix sacs rouges de la couleur de la marque (cinq à chaque bras) avant de les poser délicatement sur une table. «Team One Trip» (on peut tout faire en un voyage, ndlr), écrit l’enseigne dans sa réclame.

La technique est en effet très efficace pour ranger ses courses et s’éviter de nombreux allers-retours. Mais tout le monde n’a pas les mêmes bras que Victor Wembanyama et pas sûr qu’il soit très disponible pour les livraisons à domicile. Pour rappel, avec ses très longs bras, le Français bénéficie d'une envergure impressionnante de 2,43 mètres.

Surtout qu’après avoir mis un terme à leur série de 18 défaites consécutives battant les Lakers (129-115), les Spurs, derniers de la conférence Ouest, ont sévèrement rechuté face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans (110-146) malgré le 8e double-double consécutif de Victor Wembanyama (17 points, 13 rebonds).