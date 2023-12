Ligue des champions : le PSG hérite de la Real Sociedad en 8e de finale

Le PSG sera opposé au club espagnol de la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des champions. Le match aller se jouera au Parc de Princes en février prochain et le retour en Espagne en mars.

Un tirage heureux pour le PSG ? La réponse sera connue en mars prochain, mais le club de la capitale a sûrement hérité de l’adversaire le plus abordable en 8e de finale de la Ligue des champions avec la Real Sociedad. Après avoir terminé à la 2e place de son groupe, derrière le Borussia Dortmund, le champion de France pouvait craindre le pire lors de ce tirage au sort effectué, ce lundi, Nyon (Suisse), avec Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atlético Madrid ou encore le FC Barcelone et Arsenal comme potentiels adversaires. Mais la formation entraînée par Luis Enrique s’en est plutôt bien tirée en tombant sur le club espagnol, qui n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 20 ans. Même si la formation basque ne sera pas prendre à la légère.

La Real Sociedad, 4e du championnat d’Espagne la saison dernière et actuellement à la 6e place de Liga, a fini en tête de sa poule devant l’Inter Milan avec la meilleure défense de l’ensemble la phase de groupes (2 buts encaissés). Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui restent sur deux éliminations consécutives en 8e de finale contre le Real Madrid et le Bayern Munich, devront donc prendre cette équipe au sérieux pour s’éviter un nouvel écueil.

Le PSG recevra les coéquipiers de Mikel Oyarzabal au match aller au Parc des Princes en février prochain (13, 14, 20 ou 21 février) avant de se déplacer trois plus tard à Anoeta pour le match retour (5, 6, 12 ou 13 mars). Un déplacement qui pourrait s'avérer capital pour des Parisiens, qui restent sur trois défaites et un match nul à l’extérieur sur la scène européenne.