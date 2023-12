PSG : Marquinhos, Donnarumma, Letellier… La longue liste des joueurs victimes de cambriolages et home-jacking

Victime d’un violent home-jacking la nuit dernière, le gardien de but Alexandre Letellier s’est ajouté à la longue liste des joueurs du PSG ciblés par des malfaiteurs ces dernières années.

La liste ne cesse de s’allonger. Comme plusieurs joueurs du PSG avant lui, Alexandre Letellier a été victime, la nuit dernière, d’un violent home-jacking avec sa femme et ses deux enfants, âgés de 2 et 6 ans. Vers 2h du matin, quatre individus ont pénétré à l’intérieur de son domicile, situé dans les Yvelines, et menacé la famille, qu’ils avaient réunie dans la même pièce, avec un couteau en leur demandant argent et bijoux.

La femme du gardien de but a même reçu un coup de poing au visage, alors qu’elle tenait l'un de ses enfants dans les bras. La police, qui avait été alertée par la famille au moment de l’intrusion, est finalement intervenue et a interpellé trois des quatre individus.

Une habitude peu rassurante

Alexandre Letellier n’est pas un cas isolé. Ces cambriolages et home-jacking se sont multipliés chez les joueurs du club parisien ces dernières années. En novembre 2018, l’attaquant international camerounais Eric Choupo-Moting avait vu son logement, situé dans le 17e arrondissement de Paris, être cambriolé. Des sacs à main de luxe, des montres Rolex et Hublot ainsi que des bijoux avaient été dérobés pour un préjudice estimé à près de 600.000 euros.

A peine un mois plus tard, deux cambrioleurs s’étaient introduits dans l’hôtel particulier de l’ancien capitaine Thiago Silva, et étaient repartis avec un butin estimé à 1,2 million d’euros. En février 2019, c’est Daniel Alves qui avait été victime d’un cambriolage dans son logement de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), alors que Layvin Kurzawa avait lui été victime d’une tentative de cambriolage au mois de mars de la même année. Mais quatre individus avaient été mis en fuite par des proches du défenseur français, présents dans sa maison située à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines).

Gianluigi Donnarumma ligoté en juillet dernier

Des suspects avaient été interpellés puis incarcérés en août 2019, mais les cambriolages ne se sont pas arrêtés pour autant. En janvier 2020, des malfrats ont tenté de s’introduire chez Marquinhos, mais ils avaient été repérés par un agent de sécurité qui avait alerté les forces de l’ordre. Un an plus tard, Sergio Rico avait été à son tour victime de voleurs. Une des baies vitrées de son duplex, situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), avait été forcée et 25.000 euros en liquide lui auraient notamment été dérobés.

En novembre 2022, le gardien espagnol avait également surpris un cambrioleur chez lui après un match contre Auxerre. Il avait tenté d’appréhender et de bloquer le malfrat. Mais ce dernier avait réussi à prendre la fuite, oubliant son sac à dos dans l’immeuble du joueur parisien situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Le jeune homme, élève en terminale, avait été interpellé quelques semaines plus tard.

Avant de quitter Paris, Mauro Icardi avait également été cambriolé en janvier 2021. Des objets de valeur et des vêtements de luxe avait été volés pour un préjudice estimé à 400.000 euros. En mars 2021, Angel Di Maria et la famille de Marquinhos avaient été la cible de malfaiteurs pendant un match contre Nantes. Plusieurs membres de la famille de l’Argentin étaient sur les lieux au moment des faits, tout comme le garde du corps de la famille qui avait été violenté. La famille de Marquinhos avait été victime du même type de home-jacking avec séquestration.

En juillet dernier, c’est Gianluigi Donnarumma qui a subi la même mésaventure. Alors qu’il était en compagnie de sa femme, plusieurs hommes se sont introduits en pleine nuit dans son domicile situé dans le 8e arrondissement de Paris. Le gardien de but avait été ligoté et sa compagne avait été obligée de donner tout ce que le couple avait «de précieux». Les individus sont repartis avec un butin estimé à 500.000 euros.