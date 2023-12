Football : de nouveaux incidents en Turquie et un match arrêté à cause d’un problème d’arbitrage (vidéo)

Une semaine après la violente agression d’un arbitre, le championnat de Turquie a été le théâtre de nouveaux incidents, mardi soir, avec des joueurs qui ont quitté la pelouse pour protester contre l’arbitrage provoquant l’arrêt du match entre Istanbulspor et Trabzonspor.

Le championnat de Turquie encore secoué par de nouveaux incidents liés à l’arbitrage. Une semaine seulement après la violente agression d’un arbitre par un président de club, qui avait provoqué la suspension du championnat, le football reprenait ses droits en Süper Lig, mais un nouveau scandale a éclaté avec l’arrêt du match de 1ère division, mardi soir, entre Istanbulspor et Trabzonspor.

A une vingtaine de minutes de la fin de la rencontre, le président d’Istanbulspor est descendu sur le terrain pour demander à ses joueurs de quitter le terrain et de regagner les vestiaires pour protester contre une décision de l’arbitre. Ecmel Faik Sarialioglu était remonté après un pénalty non sifflé pour son équipe après un contact dans la surface de réparation. D’autant que dans la foulée de cette équipe litigieuse, Trabzonspor a marqué et pris l’avantage grâce au Nigérian Paul Onuachu (68e).

De longues discussions ont ensuite eu lieu avec l’arbitre, mais les dirigeants ainsi que les joueurs d’Istanbulspor sont restés campés sur leur position et le match entre les deux équipes n’a jamais repris.