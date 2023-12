«Les images passent en boucle dans ma tête» : la femme d’Alexandre Letellier revient sur le home-jacking subi avec son mari et ses enfants

Chloé Letellier, femme du gardien du PSG Alexandre Letellier, a évoqué le violent home-jacking dont elle a été victime avec son mari et sa famille, dans la nuit de lundi à mardi.

Une famille toujours sous le choc. Plus de 24 heures après les faits, Alexandre Letellier, sa femme et ses enfants sont encore marqués par le violent home-jacking dont ils ont été victimes à leur domicile situé à Hardricourt (Yvelines). Dans un message posté sur compte Instagram, l’épouse du gardien du PSG a confié être hantée par cette nuit d’horreur. «J’ai du mal à réaliser et les images passent en boucle dans ma tête», a écrit Chloé Letellier, qui a notamment été frappée au visage par l’un des malfaiteurs, alors qu’elle tenait sa fille dans les bras.

Ses enfants, âgés de 6 et 2 ans, sont également choqués, particulièrement son fils. «Sacha est traumatisé. Il n’arrête pas d’en parler. On l’écoute, on en parle et on le rassure. Mais le chemin va être long», a-t-elle indiqué. Sa fille semble moins affectée. «Jade va bien. Je ne sais pas si elle a réalisé. Pourtant ils sont rentrés par la fenêtre de sa chambre. J’en suis malade», a ajouté Chloé Letellier. La jeune femme a également tenu à remercier les forces de l’ordre. «Un immense merci aux policiers qui sont intervenus. Ils ont été super et adorables», a-t-elle assuré.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, quatre individus ont pénétré à l’intérieur de la maison avant de menacer la famille. Les malfaiteurs avaient commencé à réunir des objets de luxe dans deux valises, mais la police est rapidement arrivée sur les lieux. Trois des quatre personnes ont été interpellées, alors que le quatrième suspect est parvenu à prendre la fuite par le jardin. Une enquête pour extorsion avec arme et séquestration a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles.