Ligue 1 : quand le championnat va-t-il reprendre ?

Alors que la phase des matchs aller s’est achevée au soir de la 17e journée, la Ligue 1 va faire une pause de près de trois semaines, avant de reprendre ses droits mi-janvier.

La Ligue 1 s’est mise en pause. Le championnat de France de football s’est arrêté au soir de la 17e journée, qui marquait la fin de la phase aller, pour une coupure de près de trois semaines. Les joueurs vont profiter de leurs quelques jours de vacances pour se reposer et profiter des fêtes de fin d’années, avant d’entamer la 2e partie de saison.

Et elle ne recommencera pas avec la Ligue 1, mais avec le Trophée des champions, programmé le 3 janvier, pour le PSG et Toulouse, et les 32es de finale de la Coupe de France pour les autres clubs (du 5 au 7 janvier). Le championnat, lui, ne reprendra ses droits que la semaine suivante avec la 18e journée (du 12 au 14 janvier).

Elle s’ouvrira, le vendredi 12 janvier, avec le déplacement de Strasbourg à Marseille. Le lendemain, Monaco recevra Reims, alors que Nice se déplacera à Rennes. Elle s’achèvera, le dimanche 14 janvier, avec notamment le choc entre Lens et le PSG à Bollaert.