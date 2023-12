Super Ligue : quels sont les clubs qui s’opposent à la compétition ?

Plusieurs grands clubs européens se sont positionnés contre la Super Ligue et ont rejeté le projet, dans la foulée de la décision de la cour de justice de l’Union Européenne de donner raison aux créateurs de cette compétition.

Elle est loin de faire l’unanimité. Dans la foulée de la décision de la cour de justice de l’Union Européenne de donner raison aux créateurs de la Super Ligue, plusieurs grands clubs européens se sont prononcés contre ce projet de ligue fermé entre clubs du Vieux Continent. C’est le cas de Manchester United. Alors qu’il faisait partie des 12 clubs fondateurs du projet, le club anglais a réaffirmé son engagement auprès de l’UEFA.

«Notre position n’a pas changé. Nous restons pleinement engagés en faveur de la participation aux compétitions de l’UEFA et d’une coopération positive avec l’UEFA, la Premier League et les autres clubs par l’intermédiaire de l’ECA pour le développement continu du football européen», ont indiqué les Red Devils dans un communiqué.

United's response to today’s European Super League judgement.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 21, 2023

Le Bayern Munich, qui avait déjà fait part de sa désapprobation par le passé, a tenu un discours identique. «Une telle compétition constituerait une attaque contre l’importance des ligues nationales. La Bundesliga constitue le fondement du FC Bayern, tout comme toutes les ligues nationales constituent le fondement des clubs de football européen (…) Nous sommes attachés aux compétitions européennes de clubs sous l’égide de l’UEFA. C’est pourquoi, encore une fois, il est très clair que la porte de la Super Ligue reste fermée pour le FC Bayern», a indiqué le directeur général du club bavarois Jan-Christian Dreesen.

Toujours en Allemagne, le Borussia Dortmund s’est une nouvelle fois fermement opposé à ce projet. «Nous ne sommes pas favorables à une Super Ligue», a déclaré son président Hans-Joachim Watzke. En Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone sont à l’origine de cette Super Ligue, l’Atlético Madrid a également affiché une position très ferme.

«La famille du football européen ne veut pas de la Super Ligue européenne. L’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne (sauf le Real Madrid et Barcelone), etc. ne veulent pas de Super Ligue. Nous sommes favorables à la protection de la famille du football européen, à la sauvegarde des ligues nationales et à la garantie que la qualification pour les compétitions européennes passe par la performance sur le terrain chaque saison», a indiqué le club madrilène. Cette position est également partagée par le FC Séville, Villarreal, Valence, Grenade, Levante, le Bétis Séville ou encore l’AS Roma en Italie et Manchester City en Angleterre.

En France, l'AS Monaco et l'OM ont manifesté leur oppostion. Tout comme le PSG par la voix de son président Nasser al-Khelaïfi, qui est également président de l’association européenne des clubs (ECA). «Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen - surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football», a déclaré le dirigeant qatari. Et cette liste de clubs opposés à la Super Ligue pourrait continuer de s’agrandir.