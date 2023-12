«Arrêtez d'inventer des versions» : la vérité de la famille d’Ezequiel Lavezzi sur son accident en Uruguay

Le 20 décembre dernier, l’ancien joueur du PSG, Ezequiel Lavezzi, a été victime d’un accident et avait été admis à l’hôpital en Uruguay. Depuis, les versions concernant cette blessure fusent dans les médias. Face à cela, la famille du jeune retraité a souhaité réagir.

Querelle familiale ou accident domestique ? Depuis l’annonce de la blessure de l’ancien attaquant argentin Ezequiel Lavezzi, victime d’une «petite plaie perforante à l’abdomen ainsi que d’une fracture au niveau de la clavicule», la question est au cœur des débats.

Le 20 décembre dernier, Ezequiel Lavezzi, passé par le PSG entre 2012 et 2016 et à la retraite depuis fin 2019 après un passage en Chine, a été admis à l’hôpital Sanatorium Cantegril de Punta del Este, ville située dans le sud de l’Uruguay, a rapporté la presse sud-américaine.

Une affaire trop médiatique ?

Seulement, après cette annonce, les médias uruguayens se sont empressés de se saisir de l’affaire. Et, à en croire certains, comme FM Gente, «El Pocho», comme il est surnommé, aurait été poignardé et reçu un coup de couteau «sur le côté droit du corps» lors d’une dispute familiale survenue au cours d’une fête organisée à son domicile. Plus encore, selon la version de certains médias, l’auteur du coup de couteau pourrait même être son frère. Et Ezequiel Lavezzi se serait blessé à la clavicule en voulant échapper à son agresseur. Une version diffusée dans les médias qui a provoqué la colère de la famille du retraité.

Et c’est sur Instagram qu'elle a souhaité réagir en premier. Diego, le frère de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, a rassuré sur l’état de santé d'Ezequiel Lavezzi. Dans son message, il assure que son frère, âgé de 38 ans, «se porte bien». «Pour tous ceux qui se sont inquiétés de la santé de mon frère, je tiens à vous remercier et à vous dire que Pocho se porte bien et se remet de cet incident domestique. Merci», a-t-il affirmé dans une story Instagram.

Le fils de Lavezzi s’agace

En revanche, Tomas, le fils de l’ancien international argentin, n’a pas utilisé le même ton dans son message. De son côté, il a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, s’adressant notamment aux médias en leur demandant d’arrêter d’inventer des versions. «Arrêtez d'inventer des versions, parce qu'il y a une famille derrière», a-t-il écrit.

LA HISTORIA QUE SUBIÓ EL HIJO DE LAVEZZI pic.twitter.com/VfgUCl7XZV — Diario Olé (@DiarioOle) December 21, 2023

Après les révélations de l’affaire, la famille de Lavezzi s’était empressée d’avancer la thèse de l’accident domestique. Selon leur version, l’ancien joueur du PSG et de Naples aurait «glissé d’une échelle alors qu’il tentait de changer une ampoule dans sa maison». «Lors de sa chute, son épaule a heurté un meuble, provoquant une fracture et des coupures.»

Actuellement, cette version semble être privilégiée par les enquêteurs. D'après la presse argentine, les premiers éléments de l'enquête font état d'une chute lors d'une fête à Punta del Este, en Uruguay. Cependant, le dossier ne mentionne pas de blessure par objet tranchant.