Arabie saoudite : Karim Benzema a inscrit son premier but de l’année 2024 (vidéo)

Après plusieurs mois compliqués, Karim Benzema a retrouvé le chemin des filets et inscrit son premier but en 2024, lundi soir, lors du succès d’Al-Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite contre Al-Wehda (2-1).

Il a enfin débloqué son compteur en 2024. Muet depuis plus de quatre mois, Karim Benzema a inscrit son premier but de l’année, lundi soir, lors de la victoire de son club d’Al-Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al-Wehda (2-1). Et il n’a pas traîné pour mener son équipe sur la voie du succès. Le Ballon d’or 2022 a profité des largesses de la défense adverse pour ouvrir le score dès la 1ère minute de jeu.

¡BENZEMA NO PERDONA! El 'Gato' se encontró con una pelota perdida en el área y la mandó a guardar en el primer minuto del partido. #SSCenFOX pic.twitter.com/TjpdyjnInZ — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 8, 2024

Avec cette réalisation, l’attaquant français, qui avait été écarté par la formation saoudienne pendant plusieurs semaines au mois de décembre, a marqué son 13e but toutes compétitions confondues depuis son arrivée l’été dernier. «Ce n’est pas le même jeu. Ce ne sont pas les mêmes joueurs (...) J’ai besoin d'aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match seul», avait-il notamment expliqué, le week-end dernier, pour expliquer son rendement, pointant du doigt le niveau de ses coéquipiers.

Alors qu’Al-Ittihad, champion en titre, est distancé en championnat, le club entraîné par Marcelo Gallardo va désormais tout miser sur cette Supercoupe d’Arabie saoudite, où il affrontera Al-Hilal en finale, pour décrocher un titre cette saison. Le premier pour Karim Benzema dans le pays du Golfe. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.