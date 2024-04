«Je ne peux pas gagner tout seul» : Benzema se défend sur son faible rendement en Arabie saoudite

Karim Benzema est vivement critiqué en Arabie saoudite suite à ses dernières performances. L'attaquant français a expliqué en zone mixte après le dernier match de son équipe d'Al-Ittihad qu'il ne pouvait pas «gagner seul».

Une année 2024 compliquée pour Benzema. L'attaquant français n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2024. Une disette qui fait jaser en Arabie saoudite alors que le Ballon d'Or avait été accueilli comme une rockstar lors de son arrivée à l'été 2023.

Son club Al-Ittihad, qui était attendu comme concurrent pour le titre, n'est qu'à la quatrième place du classement du championnat à plus de 30 points du leader, Al-Hilal. Face aux nombreuses critiques, l'ancien attaquant du Real Madrid a tenu à expliquer son rendement : «Ce n'est pas le même jeu. Ce ne sont pas les mêmes joueurs (...) J'ai besoin d'aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match seul», a-t-il expliqué à un journaliste saoudien.

Benzema Al Ittihad is not the same as Benzema Madrid?





Karim Benzema:





“Yes, because it is not the same team and the same names. I need help. I need someone to help me on the field. I will not bring victory alone. I need other players and several other things!” pic.twitter.com/441kgaVmKV

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 5, 2024