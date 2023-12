Football : «Manger avec la main», «ne pas se doucher tout nu»… James Rodriguez raconte avoir vécu des moments difficiles au Qatar

Passé par le Qatar une saison (2021-2022), James Rodriguez, aujourd’hui joueur au Brésil, s’est confié sur son expérience en indiquant qu’il y avait vécu pratiquement un enfer.

Dans une interview sur Globo Esporte, James Rodriguez est revenu sur les raisons de son départ du Qatar en septembre 2022, un an seulement après sa signature pour Al Rayyan. Le Colombien, passé par Monaco, en garde une expérience traumatisante.

En rejoignant le Qatar et le club d’Al Rayyan en 2021, James Rodriguez (32 ans) a été attiré par un joli chèque. Mais en arrivant sur place, il n’a finalement pas apprécié la vie locale.

«La vie et la culture sont très difficiles au Qatar, c’était un pays où il était difficile de s’adapter. Vous savez qu’au football, tout le monde est nu quand il prend une douche, mais mes coéquipiers m’ont dit : tu ne peux pas faire comme ça. J’avais peur. Là-bas, tout le monde mange à la main, ce qui était difficile pour moi. Ils m’en ont porté et j’ai dit : Non merci. J’ai demandé des couverts et ils m’ont dit : Non, avec ta main, et je leur ai répondu : Tu es fou, je ne vais pas manger avec ma main», a-t-il exprimé au cours d'un entretien pour Globo Esporte dans des propos rapportés par BILD.

Après 16 matchs (5 buts), le Cafetero a résilié son contrat avec le club qatari et a rejoint le Brésil et Sao Paulo.