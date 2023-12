NBA : une star de Denver mordue par un chien à Noël et indisponible plusieurs jours

Le joueur américain des Denver Nuggets, Aaron Gordon, devrait manquer plusieurs matchs du championnat de NBA après avoir été mordu au visage et à la main par un chien.

Une mauvaise nouvelle pour les champions en titre. Alors qu’il se trouvait sur les parquets lors du Christmas Day, ce lundi 25 décembre, lors de sa victoire de son équipe, Denver, contre les Warriors de Golden State (120-114), le joueur de NBA, Aaron Gordon, a connu quelques soucis dans les heures qui ont suivi.

Aaron Gordon suffered serious dog bites to his face and shooting right hand on Monday -- requiring 21 stitches, sources say. It will take some time to heal, with no timetable yet. https://t.co/blxcSB01PM

