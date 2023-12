Padel : 8 conseils efficaces pour les débutants

Depuis quelques années, le padel est le nouveau sport de raquette à la mode avec plus de 400.000 pratiquants dans toute la France. Si vous n'avez pas encore pris la raquette en main, vous pourriez avoir besoin de quelques conseils avant de fouler les terrains.

Regardez des matchs et des vidéos

Le padel est un sport spécifique avec quelques règles à connaître avant de commencer à pratiquer. Savoir comment servir, comment se placer et où envoyer la balle sont les premières questions auxquelles vous devez être capable de répondre avant de commencer à jouer. Pour ce faire, vous pouvez regarder des matchs professionnels ou des vidéos sur le Web pour vous familiariser avec le jeu.

echauffez-vous comme il faut

Comme pour toute pratique sportive, il est important de bien s'échauffer. Le padel est un sport qui sollicite énormément le cou, les épaules et les jambes. Les changements de direction sont fréquents et assez brutaux ce qui peut engendrer des blessures. Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, peut en témoigner, puisqu'il a eu la malchance de se rompre les ligaments croisés au cours d'une partie en octobre dernier.

Utilisez le bon équipement

L'équipement le plus important pour un joueur de padel est la raquette. Elles sont classées par type : diamant (plus de puissance), goutte d'eau (contrôle et puissance) et ronde (plus de contrôle). Pour débuter, n'optez pas pour une raquette trop compliquée. Red Bull qui investit dans le sport vous conseille d'en choisir une ronde. Lorsque vous arrivez au centre de padel pour votre première partie, demandez conseil au gérant sur place, il devrait être en capacité de vous orientez. Le choix des chaussures est aussi important. Acheter des chaussures spécifiques au padel est recommandé afin d'être à l'aise sur ses appuis, comme pour le tennis et le badminton.

choisissez bien votre coéquipier

Le padel se joue en duo. Pour vos premières parties, choisissez un coéquipier et des adversaires avec un niveau équivalent ou proche du vôtre afin de progresser sans pression. La manière la plus fun de commencer à pratiquer est de jouer avec un proche afin de se sentir en confiance sur le terrain et de jouer dans la bonne humeur. Un choix primordial pour accrocher avec le sport.

Apprenez d’abord les coups de base

Lors des premières parties, il faut s'appliquer à jouer le plus simplement possible. Il ne faut pas essayer de reproduire tout de suite les coups compliqués que vous avez pu voir sur les vidéos des professionnels au risque de multiplier les fautes directes.

FAMILIARISEz-vous RAPIDEMENT AVEC LES MURS

L'un des aspects les plus difficiles à assimiler lors de vos premières parties de padel devrait être le jeu avec les murs. En effet, lors des premiers échanges, il faut essayer de commencer à se familiariser avec les vitres pour pouvoir progresser et devenir un véritable as de la défense.

Ne frappez pas trop fort

Comme dans tous les sports de raquette, maîtriser ses gestes et notamment sa puissance est primordial afin de faire le moins d'erreur possible. Au début, il s'agit avant tout de sentir la balle et de la contrôler. Une fois que vous avez maîtrisé cela, vous pouvez mettre de la puissance.

Jouez des deux côtés du terrain

Comme le padel se jouant en double, vous pouvez choisir soit de jouer à gauche, soit de jouer à droite. Afin de progresser au maximum sur tous les coups du padel, prenez l'habitude de jouer des deux côtés du terrain. Cela vous permettra aussi de varier les partenaires avec lesquels vous jouerez.

Maintenant, que vous avez en votre possession tous les conseils, commencer à jouer au padel pourrait être votre première résolution de l'année 2024.