Basket : Bryce James, l’autre fils de LeBron fait sensation (vidéo)

Ce jeudi matin sur X (ex-Twitter), LeBron James a partagé une vidéo de son autre fils Bryce, également joueur de basket, faisant un carton lors d’un match.

Il y a Bronny et… Bryce. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, LeBron James a doublement préparé sa suite. Si son aîné devrait prochainement le rejoindre en NBA, son cadet brille actuellement au lycée.

Le «King» des Los Angeles Lakers a d’ailleurs repartagé une vidéo de son fils sur les réseaux sociaux.

Yessir!! He just working and striving for greatness! https://t.co/4Qhpn61CEl

— LeBron James (@KingJames) December 28, 2023