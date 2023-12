Football : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland… Qui a terminé meilleur buteur sur l’année 2023 ?

A bientôt 39 ans, Cristiano Ronaldo a terminé l’année 2023 meilleur buteur avec 54 buts. Le Portugais a devancé Kylian Mbappé et Harry Kane, qui ont inscrit 52 buts chacun.

L’âge n’a pas d’emprise sur ses performances. A bientôt 39 ans (le 5 février), Cristiano Ronaldo a achevé l’année en décrochant le titre honorifique de meilleur buteur. En 2023, le Portugais a inscrit 54 buts en 59 rencontres, dont le dernier marqué dans les dernières minutes (92e), samedi soir, lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Taawon en Saudi Pro League (4-1).

Dans le détail, le quintuple Ballon d’or a inscrit 44 buts (en 50 matchs) sous le maillot du club saoudien, qu’il a rejoint il y a un an, et 10 (en 9 matchs) avec l’équipe du Portugal en éliminatoires de l’Euro 2024. Et c’est la quatrième fois de sa carrière qu’il termine meilleur buteur d’une année civile après 2013 (69 buts), 2014 (61 buts) et 2015 (57 buts).

«Je suis très heureux. Ce fut une bonne année pour moi, collectivement et individuellement. J’ai marqué beaucoup de buts, j’ai beaucoup aidé l’équipe d’Al-Nassr, tout comme j’ai aidé l’équipe nationale. Je suis fier. Je vais continuer. L’année prochaine, j’essaierai de tout recommencer», a-t-il confié au micro du diffuseur saoudien SSC Sports. Car il ne compte pas prendre sa retraite tout de suite. «54 - C'est moi qui déciderai quand ce sera fini !», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Au classement, Cristiano Ronaldo a devancé Kylian Mbappé, auteur de 52 buts en 53 matchs, et Harry Kane, qui a également marqué 52 buts mais en 57 rencontres. Vainqueur de la Ligue des champions ou encore du championnat d’Angleterre avec Manchester City, Erling Haaland pointe au pied du podium avec 50 réalisations en 60 matchs. Qui succèdera au Portugais en 2024 ? Réponse dans un an.