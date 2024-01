Cristiano Ronaldo : la magnifique voiture offerte par le Portugais à sa mère pour son anniversaire (vidéo)

En guise de cadeau d’anniversaire, Cristiano Ronaldo a offert une magnifique Porsche à sa mère Dolores Aveiro, qui a fêté, ce dimanche, ses 69 ans.

L’ambiance était à la fête dans la famille de Cristiano Ronaldo. Et pas seulement pour les festivités du Nouvel An. La mère de l’attaquant portugais a fêté, ce dimanche, ses 69 ans et elle a été, comme souvent, gâtée par son fils. En guise de cadeau d’anniversaire, le quintuple Ballon d’or lui a offert une magnifique Porsche Cayenne noir métallisé flambant neuve.

Pour l’anniversaire de sa maman, Cristiano Ronaldo vient de lui offrir une Porsche Cayenne.



En découvrant la surprise, Dolores Aveiro a été très touchée et a fondu en larmes. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’il lui offre une aussi belle voiture. En 2016, déjà pour son anniversaire, Cristiano Ronaldo s’était montré très généreux avec une Porsche Boxster comme présent. Quatre ans plus tard, à l’occasion de la fête des mères, il lui avait tout simplement acheté une Mercedes GLC Coupée.

Mais Dolores Aveiro n’est pas la seule à avoir été gâtée par le joueur d’Al Nassr (Arabie saoudite). Alors qu’il avait organisé une fête en son honneur, rassemblant plusieurs dizaines de convives, à Madère, le Portugais a offert une montre Rolex au chanteur brésilien Luan Santana pour le remercier d’être venu à l’anniversaire de sa mère. Cristiano Ronaldo, qui avait récemment offert une montre à 100.000 euros à Francis Ngannou, sait vraiment y faire en termes de cadeaux.