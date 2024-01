NBA Paris Game 2024 : le meilleur de Brooklyn débarque dans la capitale

Dans le cadre de la rencontre entre les Nets de Brooklyn et des Cavaliers de Cleveland, le 11 janvier prochain, à l’Accor Arena de Paris, la capitale française proposera des expériences culturelles inédites aux couleurs de l’équipe de basketball new-yorkaise.

Changement d’ambiance. Du 8 au 13 janvier prochain, les Parisiens vont avoir l’opportunité de profiter de plusieurs événements culturels incontournables dans le cadre du «NBA Paris Game 2024» qui verra les Nets de Brooklyn affronter les Cavaliers de Cleveland, le 11 janvier prochain, à l’Accor Arena de Paris.

«Nous sommes ravis de présenter le meilleur de Brooklyn à travers une série d’expériences dans la Ville Lumière axées sur la food, la mode, l’art, la musique et le basket-ball. Brooklyn et Paris sont deux cultures enracinées dans la communauté et la créativité, et nos passions communes seront pleinement mises en avant», a déclaré Andrew Karson, un des responsables du pôle marketing chez BSE Global, la société mère des Brooklyn Nets.

Le Pizza Shop

Dès le 8 janvier, en collaboration avec la célèbre chaîne «Sonny’s Pizza», un restaurant pop-up aux couleurs des Nets ouvrira au 4-5 rue de la Fontaine au Roi, dans le 11e arrondissement de Paris avec un menu inspiré par la ville de Brooklyn, des produits dérivés, et la présence occasionnelle de personnalités tout au long de la semaine. L’enregistrement d’un podcast ainsi que la retransmission de la rencontre en direct sont également au programme. Les clients pourront repartir avec des accessoires conçus par un designer de renom disponibles exclusivement à la Brooklyn Nets Pizzeria.

Un hommage à The Notorious B.I.G.

Le 10 janvier, les amateurs de musique ont rendez-vous au théâtre du Châtelet pour l’événement intitulé «Un hommage symphonique à Notorious B.I.G» qui verra un orchestre reprendre les meilleurs titre du rappeur, notamment des chansons tirées de son album «Ready To Die» ou de «Life After Death». L’orchestre, dirigé et arrangé par Miguel Atwood-Ferguson sera également accompagné par DJ Clark Kent et d’autres invités spéciaux. Les billets pour ce concert unique sont déjà en vente sur le site du Théâtre du Châtelet.

Jeux-concours et expériences interactives

Cette semaine placée sous le signe de la NBA et des Nets de Brooklyn sera l’occasion de participer à un jeu concours exceptionnel où il sera possible de remporter des lots absolument incroyables, comme des places pour le NBA Paris Game 2024, des billets pour le concert symphonique, ou encore un voyage à Brooklyn pour assister à la rencontre entre les Nets et les Spurs de Victor Wembanyama au Barclays Center.

Les fans pourront également se rendre à la NBA House, au Carreau du Temple, entre le 10 et le 13 janvier, pour y vivre une expérience interactive inédite. Les Nets proposeront notamment une présentation immersive de leur maillot «City Edition» de la saison 2023-2024 conçu par le célèbre artiste natif de Brooklyn et fan des Nets, KAWS.

Les fans ont rendez-vous sur BrooklynNets.com/Paris et sur les réseaux sociaux des Nets pour tenter leur chance.