Biathlon : le coup de gueule de Martin Fourcade après le report d’une course en Allemagne

Martin Fourcade a poussé un coup de gueule, ce mercredi, contre la Fédération internationale de biathlon après le report d’une course de la 4e étape de la Coupe du monde organisée en Allemagne.

Plus de trois ans après avoir mis un terme à sa carrière, Martin Fourcade reste un spectateur avisé du biathlon. Le septuple vainqueur du globe de cristal a toujours un œil sur ce qu’il se passe sur, comme en dehors de la piste et n’hésite jamais à commenter. Comme ce mercredi. Le sportif tricolore le plus médaillé aux JO a poussé un coup de gueule contre la Fédération internationale de biathlon, regrettant l’organisation de la 4e étape de la Coupe du monde à Oberhof en Allemagne.

How many years of spreading artificial snow (produced in a giant fridge) on soaked ground do @biathlonworld need to follow his environmental engagements?



Perhaps time to choose a venue who fits with our era. #oberhof https://t.co/5yqSZvujwO — Martin Fourcade (@martinfkde) January 3, 2024

«Combien d’années d’épandage de neige artificielle (produite dans un réfrigérateur géant) sur un sol détrempé faut-il pour suivre ses engagements environnementaux ? Il est peut-être temps de choisir un site qui correspond à notre époque», a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter) en mentionnant l’IBU. Cette sortie fait suite au report du sprint hommes.

Initialement programmée ce jeudi en début d’après-midi, la course a dû être repoussée au lendemain en raison «de la douceur des températures», «de la pluie» et «du vent fort» prévu, ce jeudi, à Oberhof. Le départ sera donné à 11h20, alors que le sprint dames, prévu juste après à 14h25, et les autres épreuves (poursuites samedi et relais dimanche) restent programmés aux mêmes jours et heures. A moins que d’ici là, la météo ne contraigne les organisateurs à bouleverser à nouveau le programme.