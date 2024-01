Open d’Australie : Novak Djokovic forfait à Melbourne ?

Battu par l’Australien Alex De Minaur, ce mercredi, en United Cup, Novak Djokovic souffre du poignet droit, qui pourrait remettre en cause sa participation à l’Open d’Australie dans dix jours.

Novak Djokovic pourra-t-il défendre son titre à l’Open d’Australie ? A dix jours du premier Grand Chelem de la saison, la présence du numéro 1 mondial à Melbourne suscite quelques interrogations. Alors qu’il participe actuellement à la United Cup, le Serbe a été battu, ce mercredi, en deux sets par Alex De Minaur (6-4, 6-4). Mais plus que cette première défaite sol australien depuis 2019, et ses 31 fautes directes pendant la rencontre, c’est son état physique qui soulève quelques inquiètudes, et particulièrement son poignet droit.

PAs à 100% de ses capacités

A plusieurs reprises pendant le match, Novak Djokovic s’est touché le poignet et a même fait appel au kiné pour se faire masser. «Plus je joue, plus la douleur empire», a-t-il également lâché au moment de l'intervention du soigneur. Rien de très rassurant pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui avait renoncé à participer au double mixte la veille contre la République tchèque.

Cette douleur serait survenue avant son match face à Jiri Lehecka. «C’est arrivé à l’échauffement», avait-il confié à l’issue de la rencontre. Et s’il s’est imposé, il a assuré ne pas s’être senti à 100% de ses capacités. Comme face à Alex De Minaur. «C’était l’un de ces jours où je ne me sentais pas au mieux de ma forme», a-t-il confié, affirmant que cela avait «eu un certain impact, en particulier en coup droit et au service».

Mais il n’a pas voulu s’étendre davantage sur son poignet. «Mais mon adversaire a très bien joué. C'est tout ce que je peux dire. J'ai assez de temps pour me remettre en forme pour l'Open d'Australie, et c'est ce qui compte le plus à ce stade», a-t-il ajouté.

Il a désormais dix jours devant lui pour estomper la douleur et arriver en pleine possession de ses moyens pour conquérir son 25e titre en Grand Chelem. Le 11e en Australie.