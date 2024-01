Tennis : Rafael Nadal, victime d’une déchirure musculaire, forfait pour l’Open d’Australie

Rafael Nadal, qui avait fait son retour à Brisbane après près d’un an absence, a annoncé, ce dimanche, son forfait pour l’Open d’Australie (15-28 janvier).

Rechute pour Rafael Nadal. L’Espagnol, qui avait fait son grand retour à la compétition la semaine passée à Brisbane, ne participera pas à l’Open d’Australie (14-28 janvier). L’homme aux 22 titres du Grand Chelem souffre d’une déchirure musculaire, contractée vendredi lors de son élimination contre l’Australien Jordan Thompson, et a décidé de rentrer en Espagne pour se faire soigner.

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.



Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024