Dakar 2024 : victime de trois crevaisons, Sébastien Loeb a-t-il déjà perdu toutes ses chances de victoire finale ?

Sébastien Loeb a été victime de trois crevaisons, ce lundi, sur la 3e étape du Dakar 2024, qui pourraient sérieusement compromettre ses chances de victoire finale.

Déjà la fin des espoirs ? Arrivé sur les routes du Dakar 2024 avec l’objectif de conquérir son premier sacre sur le célèbre rallye-raid, Sébastien Loeb a peut-être vu son rêve s’envoler après seulement trois jours de course. Lors de la 3e étape, ce lundi, entre Al Duwadimi et Al Salamiya, le nonuple champion du monde des rallyes n’a pas été victime d’une, ni de deux, mais de trois crevaisons, qui lui ont fait perdre beaucoup de temps.

«On a eu trois crevaisons. En plus, ce sont des crevaisons ‘pas de chance’. Des petits trous sur le sommet du pneu. On n’a rien touché, on n’en a senti aucune. À chaque fois, tu roules et tu vois sur l’écran : ‘crevaison’. Ce ne sont pas des crevaisons latérales où on tape dans une pierre, ce n’est pas de bol», a-t-il déploré à l’arrivée.

Stage - Cars





Provisional top 3:



Lucas Moraes



Mattias Ekström



Yazeed Al Rajhi





st Dakar stage victory for Moraes

@YazeedRacing takes the overall lead





See the full results and standings here https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/JtoV7j3iTu — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Troisième du classement général, avec moins de cinq minutes de retard sur la tête, avant de prendre le départ, l’Alsacien avait pourtant bien commencé la journée. «J’étais bien au début, j'ai même doublé Stéphane Péterhansel. On a fait une bonne navigation, pas d’erreur», a-t-il confié. Mais les déboires se sont ensuite enchaînés avec ces trois crevaisons. «J'ai crevé une première fois, Péterhansel nous a doublés. J'ai ralenti un peu pour ne pas crever une deuxième fois. On a quand même crevé à nouveau, donc j'ai roulé à l'arrêt et encore une crevaison. On était dans une bonne galère», a-t-il confié.

S’il est parvenu à rallier l’arrivée à la 23e place, loin derrière le vainqueur brésilien Lucas Moraes, Sébastien Loeb (9e du général) accuse désormais près de 25 minutes de retard sur le nouveau leader Yazeed Al Rajhi. Un débours qui pourrait être difficile à combler pour espérer écrire son nom au palmarès. Mais il reste déterminé et croit encore en ses chances. «On perd 25 minutes mais le Dakar est encore long, j'espère que c'est encore possible (de remonter)», a-t-il déclaré. Et il tentera d’entamer sa remontée lors de la 4e étape, ce mardi, entre Al Salamiya et Al-Hofuf.