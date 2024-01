Rallye : l’ancien copilote de Johnny Hallyday sur le Dakar est décédé

Triple vainqueur du Dakar et ancien copilote de Johnny Hallyday sur le célèbre rallye, René Metge est décédé, ce mercredi, à l’âge de 82 ans, a annoncé France-Bleu.

Deux jours avant le départ de l’édition 2024, le Dakar pleure l’une de ses légendes. Triple vainqueur du célèbre rallye-raid (1981, 1984 et 1986), René Metge est décédé, ce mercredi, à l’âge de 82 ans, a annoncé France-Bleu. Ce grand passionné d’automobile était également connu pour avoir été le directeur de course pendant deux ans (1987 et 1988), après le décès de Thierry Sabine en 1985, mais aussi le copilote de Johnny Hallyday sur les pistes africaines en 2002. Cette année-là, le rockeur avait participé à l’épreuve au volant d’un Nissan X-Trail au sein de la team Dessoude.

Mais René Metge avait participé à de nombreuses autres épreuves comme la Coupe R12 Gordini (1972), la Formule France Europe, ou encore les 24 Heures du Mans, avec six participations au total (1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987) et une 5e place au volant d’une Porsche 935 K3 en 1982, avant d’organiser le Paris-Moscou-Pékin en 1992.

Dans sa vie privée, il a également été le beau-frère de Coluche après avoir épousé Danièle, qui était la sœur de l’humoriste. Il avait aussi été patron d'une concession automobile à Montrouge (Hauts-de-Seine). Plus qu’une légende du Dakar, c’est une légende du sport automobile français qui s’est éteinte.