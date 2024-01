Football : la légende allemande Franz Beckenbauer est décédée à l'âge de 78 ans

Double vainqueur de la Coupe du monde de football, en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, Franz Beckenbauer est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé la Fédération allemande (DFB) ce lundi.

Le monde du football est en deuil. Le ballon rond a perdu une autre de ses légendes. Franz Beckenbauer, éminent joueur mais également entraîneur, est mort ce dimanche, quelques jours après la disparition du Brésilien Mario Zagallo.

L'ancien joueur avait été victime d'une crise cardiaque en 2022. Son état de santé se degradait ses derniers mois selon ses proches. Fin 2023, son frère Walter avait d'ailleurs commnfie ses inquiétudes. En raison de sa forme déclinante, Franz Beckenbauer s'était retiré des médias depuis le mois d'avril.

Symbole de la réussite allemande

L'ancien défenseur central, considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire à son poste, a porté le maillot de la sélection de l'Allemagne à 103 reprises entre 1965 et 1977. Champion du monde en 1974 en tant que joueur, Franz Beckenbauer avait également emmené la sélection allemande au titre en 1990, cette fois comme sélectionneur. Une performance réussie par Mario Zagallo et Didier Deschamps.

«Kaiser Franz», qui symbolisait la réussite allemande, a été formé au Bayern Munich et y a passé l'essentiel de sa carrière entre 1964 et 1977. Il a remporté quatre Bundesliga et trois Ligues des champions (1974, 1975 et 1976). Il avait ensuite pris la direction des États-Unis et du New York Cosmos pendant quatre saisons (1977-1980) pour un contrat de 2,5 millions de dollars avant de revenir en Allemagne à Hambourg (2 saisons). Puis il retournera au Cosmos pour finir sa carrière.

A la retraite, il ne quittera pas le football et deviendra sélectionneur de l'équipe de RFA et remportera le Mondial 1990 en Italie contre l'Argentine de Diego Maradona. Il rejoindra ensuite l'OM de Bernard Tapie. Une aventure à Marseille de (très) courte durée puisqu'il restera du 20 septembre au 31 décembre 1990 avant d'être remplacé par Raymond Goethals et promu directeur sportif du club olympien.

Il reviendra au Bayern Munich, son club de toujours, pour diriger l'équipe première en 1994 puis en 1996 et ensuite devenir président du Conseil de surveillance jusqu'en 2009. Il est parti mais les Bavarois, les Allemands et les fans de football ne l'oublieront jamais.







Personnalité historique du football européen, il avait occupé le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 1990-1991.





L’Olympique de Marseille adresse ses sincères condoléances à sa famille… pic.twitter.com/wki9Xkb514 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024

D'ailleurs, depuis l'annonce de son décès, les hommages ne cessent de se succéder. «Le monde du FC Bayern n'est plus ce qu'il était: soudain plus sombre, plus calme, plus pauvre. Le club pleure le décès de Franz Beckenbauer, l'unique Kaiser, sans qui le FC Bayern ne serait jamais devenu le club qu'il est aujourd'hui, a écrit le FC Bayern dans un communiqué. Beckenbauer est décédé hier dimanche à l'âge de 78 ans, entouré de sa famille à Salzbourg. Le FC Bayern porte le deuil aux côtés de sa famille, de ses amis et de ses compagnons, notamment de son épouse Heidi et de ses enfants Thomas, Michael, Joel Maximilian et Francesca Antonie.»

«Champion du monde comme joueur et entraîneur: Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup ‘der Kaiser+’ parce qu'il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Il va nous manquer», a confié le chancelier allemand Olaf Scholz.