Mort de Franz Beckenbauer : d’où venait son surnom de «Kaiser» ?

Franz Beckenbauer, qui est décédé dimanche à l’âge de 78 ans, avait été surnommé le «Kaiser», qui signifie l’«Empereur», au cours de sa carrière.

Une légende s’est éteinte. Franz Beckenbauer, qui s’était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de problèmes de santé, est décédé, dimanche, à l’âge de 78 ans. L’ancien défenseur, passé par le Bayern Munich, les New York Cosmos et Hambourg, a eu une carrière bien remplie aussi bien comme joueur que comme entraîneur. Considéré comme l’un des plus grands joueurs allemands de tous les temps, il avait notamment décroché deux Ballon d’or en 1972 et 1976, et remporté la Coupe du monde avec la Mannschaft comme joueur en 1970, puis sélectionneur en 1990.

Au cours de sa carrière, entamée en 1964, Franz Beckenbauer avait hérité du prestigieux surnom de «Kaiser», qui l’a suivi jusqu’à sa triste disparition. Il signifie l’«Empereur» et il aurait été lié, selon lui, à une photo de lui prise par des journalistes à côté d’un buste de l’empereur François-Joseph 1er (Kaiser Franz Joseph I en allemand) avant un match amical à Vienne, en 1968. Les journaux avaient ensuite publié le cliché avec le titre : «Fußball-Kaiser» (l’empereur du football).

Depuis, ce surnom n’a plus jamais quitté Franz Beckenbauer. D’autant qu’il collait parfaitement à l’aura qu’il dégageait, ou encore l’autorité avec laquelle il menait ses équipes. Des qualités parmi tant d’autres qui lui ont permis de marquer à jamais l’histoire du football allemand.