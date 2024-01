Golf : Tiger Woods et Nike se séparent après près de 30 ans de partenariat

Tiger Woods a annoncé ce lundi la fin de son partenariat historique avec Nike. Le golfeur et la marque américaine étaient liés depuis plus de 27 ans.

Le golfeur américain Tiger Woods a annoncé lundi sur X (ex-Twitter) la fin de son partenariat avec l'équipementier sportif Nike, qui l'accompagnait depuis les débuts de son ascension chez les professionnels, il y a presque 30 ans.

Tiger Woods s'est dit «chanceux» d'avoir pu nouer ce partenariat en 1996, et a remercié Phil Knight, co-fondateur de Nike, et les employés de la marque à la virgule. «Les gens vont se demander s'il y aura un autre chapitre. Oui. Il y aura un nouveau chapitre», a tweeté le golfeur, semblant faire référence à un partenariat avec un autre équipementier sportif. «Durant plus de 27 ans, nous avons eu l'honneur d'être associés à Tiger Woods, l'un des plus grands athlètes que le monde ait connu, a réagi Nike dans une déclaration transmise à l'AFP. Sur la durée de ce partenariat, nous avons observé, avec le reste du monde, Tiger redéfinir le golf, mais aussi faire tomber des barrières qui existaient dans le monde du sport en général. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu faire partie de cela et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.»

10 milliards de dollars de chiffre d'affaires

Nike sponsorisait Tiger Woods depuis son passage chez les professionnels, en août 1996, à 20 ans. Au fil des années, son polo rouge à la virgule est devenu indissociable du personnage. La marque américaine s'est appuyée sur Eldrick Tont Woods, son nom de naissance, pour remplir les caddies de golf, un sport dans lequel elle faisait, jusque-là, de la figuration depuis plus d'une décennie.

Selon une estimation de l'AFP, sur la base de documents financiers, la division Nike Golf a généré, depuis, plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un pic à 791 millions en 2013. De son côté, le golfeur aux 15 victoires en tournoi majeur a reçu de Nike environ 500 millions de dollars, selon des estimations. Son dernier contrat, signé en 2013 pour dix ans et 200 millions de dollars, était arrivé à échéance l'an dernier.

La relation entre le sportif et la marque a été mise à rude épreuve lors de révélations, en 2009, sur de multiples liaisons extra-conjugales, affaire qui devait mener à son divorce.

Régulièrement blessé, l'icône des parcours, âgé de 48 ans, n'a gagné qu'un seul tournoi majeur ces 15 dernières années, en 2019, et pointe actuellement au 883e rang du classement mondial.