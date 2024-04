Masters d’Augusta 2024 : parcours, favoris, diffusion TV… tout savoir sur le Grand chelem de golf

La 88e édition du Masters d’Augusta se déroule à partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche sur le parcours de l’Augusta National, en Georgie (Etats-Unis), avec notamment la présence du Français Matthieu Pavon.

Date

La 88e édition du Masters d’Augusta aura lieu à partir de ce jeudi 11 avril et jusqu’à dimanche (14 avril) sur le célèbre parcours de l’Augusta National, situé en Georgie (Etats-Unis).

Parcours

Comme chaque année, le Masters d’Augusta se tient sur le parcours de l’Augusta National, créé en 1934 par Clifford Roberts et Bobby Jones. Et pour cette 88e édition, il a subi quelques modifications avec notamment l’allongement du trou n°2 (par 5). Le départ a été reculé de 10 mètres pour une distance totale de 535 mètres. Il s’agit désormais du trou le plus long du parcours, qui mesure en tout près de 6.910 mètres. Et le parcours de l’Augusta National est réputé pour ses greens pour le moins compliqués à dompter.

Tenant du titre

Deux ans après son succès à l’US Open, Jon Rahm a renversé la situation le dernier jour pour s’offrir le premier Masters d’Augusta de sa carrière l’année dernière. Il a devancé Phil Mickelson et Brooks Koepka de quatre coups pour devenir le 4e joueur espagnol à revêtir la mythique veste verte après Severiano Ballesteros (1980, 1983), José Maria Olazabal (1994, 1999) et Sergio Garcia (2017). Et il va tenter de devenir le premier joueur à réaliser le doublé depuis Tiger Woods, il y a plus de 20 ans (2001, 2002).

Dix derniers vainqueurs

2023 : Jon Ram (Espagne)

2022 : Scottie Scheffler (Etats-Unis)

2021 : Hideki Matsuyama (Japon)

2020 : Dustin Johnson (Etats-Unis)

2019 : Tiger Woods (Etats-Unis)

2018 : Patrick Reed (Etats-Unis)

2017 : Sergio Garcia (Espagne)

2016 : Danny Willett (Angleteree)

2015 : Jordan Spieth (Etats-Unis)

2014 : Bubba Watson (Etats-Unis)

Joueur le plus titrés

Jack Nicklaus est le joueur le plus titré à Augusta avec six victoires (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986). Le joueur américain devance son compatriote Tiger Woods et ses cinq sacres (1997, 2001, 2002, 2005, 2019).

Favoris

Tenant du titre, Jon Ram sera l’un des favoris à sa propre succession. Mais comme chaque année, la concurrence promet d’être relevée pour décrocher la veste verte tant convoitée avec Scottie Scheffler, numéro 1 mondial et vainqueur en 2022, Brooks Koepka, 2e en 2019 et 2023, Rory McIlroy, n°2 mondial, ou encore Viktor Hovland, Wyndham Clark et Jordan Spieth. Seul Français présent au départ, Matthieu Pavon, qui participera à son premier Masters d’Augusta, sera un sérieux outsider, après sa victoire sur un tournoi du circuit PGA en janvier dernier. La performance de Tiger Woods, quintuple vainqueur, sera également suivie avec attention.

Matthieu Pavon dans le grand monde "C'est important que tout le monde soit autour de moi"





Dotation

Alors que la dotation globale du Masters d’Augusta s'élève à près de 16,8 millions d’euros, le grand gagnant, en plus de revêtir la veste verte, va empocher la somme de 2,8 millions d’euros.

Diffusion TV

Le Masters d'Augusta est à suivre sur les chaînes du groupe Canal+. Cette 88e édition sera à suivre en direct sur Golf+, de 16h30 à 1h30 le jeudi et vendredi puis de 17h à 1h le samedi et le dimanche, et sur Canal+ Sport, de 23h à 1h30 le jeudi et vendredi puis de 21h à 1h le samedi et de 20h à 1h le dimanche. Le samedi et le dimanche, les deux dernières heures seront à vivre sur Canal+.