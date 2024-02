Golf : Tiger Woods lance sa propre marque après avoir quitté Nike

Un mois après avoir mis fin à sa collaboration avec Nike, longue de 27 ans, Tiger Woods a lancé, ce lundi, sa propre marque «Sun Day Red» avec un tigre comme logo.

Une marque à son image. Un peu plus d’un mois après la fin de sa collaboration avecNike, longue de 27 ans, Tiger Woods (48 ans) a lancé, ce lundi, sa propre marque de vêtements en partenariat avec TaylorMade, qui est une référence dans le monde du golf. Et elle est facilement identifiable au célèbre golfeur américain de par son logo, qui représente un tigre formé de 15 coups de crayon pour rappeler ses 15 victoires en Majeurs, et ainsi que par son nom «Sun Day Red». Il fait référence à son habitude de porter rouge le dimanche pour terminer ses tournois, ainsi qu’aux origines thaïlandaises de sa mère.

It started with a passion. The passion of competing. Of competing against ourselves. The field. The course. Life. Out of that passion, Sun Day Red rises.





Start your journey: https://t.co/BshLw8JYnh pic.twitter.com/15USWlHUP8

