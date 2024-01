«J’ai pleuré chaque jour» : les terribles confessions de Thierry Henry sur sa dépression

Dans une interview publiée ce lundi, Thierry Henry s’est longuement confié sur sa jeunesse et sa gestion de la dépression.

Ému aux larmes. Dans un entretien accordé à Steven Bartlett ce lundi, le sélectionneur des Espoirs a expliqué avoir traversé une longue dépression qui l’a fait «pleurer chaque jour».

Alors qu’il est connu pour ses «punchlines» et son comportement parfois jugé impassible, la parole de Thierry Henry s’est libérée au micro du podcast The Diary of a CEO, animé par le journaliste Steven Bartlett.

