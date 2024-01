Mort de Franz Beckenbauer : le passage raté du Kaiser à l’OM

Décédé ce lundi 8 janvier à l’âge de 78 ans, la légende du football allemand Franz Beckenbauer, qui a illuminé le football mondial au cours des années 1960 et 1970, s’est fait remarquer en France par son passage éclair sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Une icône du football s’en est allée. Le footballeur allemand Franz Beckenbauer est décédé ce lundi 8 janvier à l’âge de 78 ans. Celui qui était surnommé le «Kaiser» a connu la gloire avec le Bayern Munich et l’Allemagne en tant que joueur et entraîneur, mais s’est raté lors de son bref passage en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui lui a rendu hommage sur X.







Personnalité historique du football européen, il avait occupé le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 1990-1991.





L’Olympique de Marseille adresse ses sincères condoléances à sa famille… pic.twitter.com/wki9Xkb514 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024

Après avoir remporté une Coupe du monde avec l’Allemagne en 1990, faisant de lui la seconde personne à soulever le prestigieux trophée en tant que joueur et entraîneur après le Brésilien Mario Zagallo, et avant Didier Deschamps, Franz Beckenbauer avait rejoint la Canebière et l’Olympique de Marseille.

Une décision motivée par le patron du club marseillais de l’époque, Bernard Tapie. Une arrivée de classe mondiale qui avait ravi de nombreuses personnes à l’époque, dont l’attaquant phocéen Jean-Pierre Papin : «Avec sa venue, nous sommes à l'abri de l'échec. Cela va changer beaucoup de choses», avait-il déclaré.

Bernard Tapie aussi à l'origine de son départ

Mais malgré de belles promesses, l’aventure olympienne ne s’est pas passée comme prévu : alors que l’OM sortait d’un doublé Championnat-Coupe de France, le club avait mal démarré sous les ordres de Franz Beckenbauer. Après un bilan mitigé (8 victoires, 2 nuls, 5 défaites), et une lourde défaite (4-0) face à Auxerre, le couperet était tombé pour l’Allemand : Bernard Tapie remplaçait l’ancien défenseur, désigné comme directeur sportif, par le Belge Raymond Goethals au poste d’entraîneur.

Un échec qui est resté en travers de la gorge du «Kaiser» durant de longues années, accusant à demi-mot Bernard Tapie. «À l'OM j'ai pris du recul au bout de six mois, car Bernard Tapie se mêlait trop de mon travail au quotidien, notamment sur les questions d'ordre tactique. Je pense que sans lui je serais resté bien plus longtemps, peut-être même de longues années à la tête de l'OM et ce défi m'aurait bien plu. C'est sans doute l'un des seuls regrets de ma carrière», avait-il déclaré.

Des regrets également répétés à la presse en Allemagne. «J'ai succombé au charme de Tapie. J'ai sous-estimé le barrage de la langue. L'équipe me comprend très bien mais en revanche je n'arrive pas à faire passer mes messages au sein du club», avait indiqué l’Allemand.