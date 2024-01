NBA Paris Game 2024 : date, diffusion TV, lieu, tickets… Tout savoir sur Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers

La NBA est de retour à Paris ce jeudi, avec un choc Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers. Diffusion TV, lieu, horaire… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le NBA Paris Game 2024 va voir s’affronter les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers ce jeudi 11 janvier pour le troisième match de saison régulière de l’histoire dans la capitale française.

Ce match NBA entre les Brooklyn Nets de Mikal Bridges et les Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell aura lieu le jeudi 11 janvier 2024.

Le coup d'envoi sera donné à 20h. Il y aura un show à 19h.

Pour la 2e année consécutive, la rencontre sera diffusée en clair sur une chaîne du Groupe Canal+.

Cavs / Nets à la maison : Here we go !





Pour la 2e année consécutive, le #NBAParisGame sera disponible en CLAIR sur une chaîne du Groupe CANAL+ ! pic.twitter.com/nchUF5eUSu

— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 3, 2023