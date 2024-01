Euro 2024 de handball : les Bleus vont jouer leur premier match dans un stade de foot devant plus de 50.000 spectateurs

Les Bleus vont faire leur entrée à l’Euro 2024 de handball, ce mercredi (18h), contre la Macédoine du Nord dans la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, habituelle enceinte du club de football du Fortuna Düsseldorf.

«C'est un endroit et un lieu faisant basculer notre sport dans une autre dimension». Le sélectionneur tricolore Guillaume Gille et ses joueurs s’apprêtent à vivre un début de soirée historique, ce mercredi (18h), pour leur entrée en lice à l’Euro 2024 de handball, organisé en Allemagne. Les Bleus vont affronter la Macédoine du Nord dans la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. Cette enceinte n’est pas comme les autres salles de handball car elle est l’habituelle antre du club de football du Fortuna Düsseldorf, qui évolue en 2e division.

Ce ne sera pas une première pour l’équipe de France qui avait joué au stade Pierre-Mauroy de Lille lors du Mondial en 2017, organisé dans l’Hexagone, devant 28.000 supporters. Mais ils devraient être presque le double outre-Rhin. Plus de 50.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes, promettant une affluence historique.

De quoi battre très largement le record actuel déjà établi en Allemagne en 2014 lors d’un match de championnat entre Rhein-Neckar et Hambourg, auquel Kentin Mahé avait participé avec Hambourg, avec précisément 44.189 personnes présentes dans les travées.

Mais en cas de record, ce dernier ne devrait pas tenir très longtemps. Car l’Allemagne, pays hôte de la compétition, affrontera dans la foulée la Suisse au même endroit (20h30). Et l'engouement devrait être encore plus important pour soutenir Johannes Golla et ses coéquipiers. Mais quoi qu’il arrive, le handball va connaître une journée qui restera gravée dans les annales.