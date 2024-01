«Au mieux un an à vivre» : l’entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson révèle être atteint d’un cancer en phase terminale

Âgé de 75 ans, l’entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson a révélé être atteint d’un cancer du pancréas, et a assuré avoir «au mieux un an» à vivre, lors d’un entretien sur la radio publique suédoise.

Ses jours semblent comptés. Sven-Göran Eriksson avait annoncé, il y a pratiquement un an, qu’il n’apparaitrait plus en public «en raison de problème de santé». Et pour cause, l’entraîneur suédois, âgé de 75 ans, souffre d’un cancer du pancréas en phase terminale. «Tout le monde comprend que j'ai une maladie qui n'est pas bonne. Tout le monde pense qu’il s’agit d’un cancer, et c’est effectivement le cas», a-t-il révélé, ce jeudi, sur la radio publique suédoise.

«Je dois me battre aussi longtemps que possible»

Et le technicien n’aurait que peu de temps à vivre. «Au mieux peut-être un an, au pire un peu moins ou au mieux peut-être un peu plus longtemps. On ne peut pas en être absolument certain. C’est mieux de ne pas y penser», a-t-il ajouté. Car si la maladie peut être ralentie, il ne peut pas être opéré. Mais il n’a pas l’intention de baisser les bras. «Je dois me battre aussi longtemps que possible. (…) Il ne faut pas renoncer face à l’adversité. C’est le plus dur à affronter, bien sûr, mais il faut essayer d’en tirer quelque chose de positif», a-t-il déclaré.

Après une modeste carrière de joueur en tant que défenseur, Sven-Göran Eriksson était devenu entraîneur en 1977, dirigeant l’équipe suédoise de Degerfors IF. Deux ans plus tard, il avait été nommé à la tête de l’IFK Goteborg, remportant notamment la Coupe de l’UEFA en 1982, avant d’enchaîner les expériences à l’étranger, que ce soit au Portugal (Benfica), en Italie (AS Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio Rome), en Angleterre (Manchester City, Notts County, Leicester), en Thaïlande et en Chine.

Il a également été le sélectionneur de l’Angleterre (2001-2006), du Mexique (2008-2009), de la Côte d’Ivoire (mars-juin 2010) et des Philippines (octobre 2018-janvier 2019) avant de revenir en Suède, où il a été nommé directeur sportif de l’IF Karkstad (2022-2023) qui restera sa dernière expérience dans le monde du football.