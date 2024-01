Football : un youtubeur brésilien s’est suicidé pendant la croisière de Neymar

Le youtubeur brésilien Carlos Alberto Mota Candreva a été déclaré mort par les autorités, après s’être jeté à la mer lors de la croisière organisée par Neymar en fin d'année.

Une nouvelle polémique pour Neymar. Le Brésilien, actuellement blessé, avait organisé une croisière en fin d’année à bord du «MSC Preziosa». Mais, présentée comme «la croisière la plus attendue de tous les temps», la «Ney Em Alto Mar» au large du Brésil a viré au drame. Lors des trois jours de fêtes, le youtubeur brésilien Carlos Alberto Mota Candreva s’est suicidé, ont rapporté plusieurs médias brésiliens.

Âgé de 32 ans, l’homme a sauté du 15e étage du bateau après une violente dispute avec sa compagne, la mannequin Vitoria Barbara Momenso. Une affaire de jalousie pourrait être à l’origine de son geste désespéré. «Pendant que j’étais dans la salle de bain, Carlos a pris mon téléphone portable. Je ne savais même pas qu'il avait le mot de passe. Il a vu mes conversations avec d’autres hommes et a envoyé des captures d'écran à des amis disant qu’il envisageait de me tuer», a déclaré la jeune femme dans des propos rapportés par le quotidien espagnol AS.

Il a finalement menacé de sauter avant de mettre sa menace à exécution sous les yeux de plusieurs personnes. Et alors que le bateau de croisière se trouvait à plus de 40 kilomètres de la terre ferme, les chances de le retrouver étaient quasi-inexistantes même si les équipes du bateau se sont lancées immédiatement à sa recherche. Après sept jours de fouille en pleine mer, son corps n’a pu être localisé et les autorités ont officialisé son décès.