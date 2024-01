Biathlon : relais, sprint, mass start… Combien rapporte une victoire en Coupe du monde ?

Différentes primes sont versées aux biathlètes en cas de victoire, et en fonction de leur place sur les courses de chaque étape de la Coupe du monde, avec un prize money total de 6,5 millions d’euros.

Sur les skis et derrière leur carabine, les biathlètes n’ont pas seulement les cibles dans leur viseur. Ils ont également les primes qu’ils sont susceptibles d’empocher sur les courses de chaque étape de la Coupe du monde. Et elles varient en fonction de leur place à l'arrivée. En individuel, que ce soit le sprint, la poursuite, la mass start ou l’individuel, une victoire rapporte 15.000 euros contre 12.000 euros pour une 2e place, et 9.000 euros pour une 3e place.

Les athlètes classés de la 4e à la 6e place touchent respectivement 7.000 euros, 6.000 euros et 5.000 euros. Au total, les 30 premiers de chaque course bénéficient d’une prime avec 3.250 euros pour le 10e, 2.000 euros pour le 15e, 1.000 pour le 20e, ou encore 200 euros pour le 30e. Et ces primes sont identiques pour les hommes et les femmes.

C’est également le cas pour le classement général de la Coupe du monde. Les lauréats du gros globe de cristal empochent une prime de 40.000 euros chacun. Les dauphins ont le droit à 32.000 euros contre 25.000 euros pour les biathlètes finissant à la 3e place. Les 10 premiers du classement général sont récompensés avec 10.000 euros pour le 10e.

Il y a également des primes pour les différents relais (hommes et femmes, mixed et single mixed). Un succès en relais rapporte 6.500 euros par biathlète, contre 5.000 euros pour une 2e place et 4.000 euros pour une 3e place. Seuls les membres des huit premières nations à l'arrivée obtiennent une prime. Le prize money total de la Coupe du monde de biathlon est de 6,5 millions d’euros.