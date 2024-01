NBA : Victor Wembanyama signe son premier triple-double, les Spurs enfoncent les Pistons

Le Français Victor Wembanyama n'a pas déçu face aux Detroit Pistons en réalisant son premier triple-double en NBA, dans la nuit du 10 au 11 janvier, lors de la victoire des Spurs (130-108).

Un nouveau match référence pour «Wemby». Malgré un temps de jeu limité par son entraîneur Gregg Popovich, Victor Wembanyama a enregistré son premier triple-double lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Detroit Pistons (130-108).

Le géant français de 2,24m a livré une prestation solide face à l’équipe la plus faible de NBA avec 16 points, 12 rebonds et 10 passes, le tout en 21 minutes. Avec cette performance, le natif du Chesnay âgé de 20 ans et 6 jours, est devenu cinquième plus jeune rookie à réaliser une telle performance, derrière Josh Giddey, LaMelo Ball, Markell Fultz et Luka Doncic.

Avec ses 21 minutes de jeu cette nuit, «Wemby» est également devenu le 2e joueur à réussir un triple-double avec un temps de jeu si réduit, derrière le maître en question dans le domaine : Russell Westbrook, en 20 minutes.

Les Detroit Pistons de nouveau sur une mauvaise série

Un autre Français était de la partie au cours de cet affrontement entre les deux pires franchises de la Grande Ligue : Killian Hayes. Le meneur des Detroit Pistons a connu une soirée mitigée, avec 4 points, 4 rebonds, mais 12 passes en 32 minutes dans une équipe orpheline de sa star, Cade Cunningham, blessé au genou.

Avec ce large succès, les Spurs de Gregg Popovich décrochent leur sixième succès de la saison, tandis que les Pistons enregistrent une sixième défaite consécutive, mais surtout un 35e revers cette saison.