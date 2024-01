JO-2024 : quelles sont les nations les plus sportives ?

Alors que les JO-2024 à Paris approchent à grands pas, le site britannique GreatestSportingNation (GSN) a dévoilé son classement annuel des nations les plus sportives. Et alors que la France se doit de briller cet été, sa position incite à l'optimisme.

Qui a été la plus sportive en 2023 ? Le site britannique GreatestSportingNation (GSN) a classé les nations les plus sportives de l’année 2023, et l’une d’elles va recevoir les Jeux Olympiques cette année...

Pour pouvoir produire ce classement, GSN a analysé les résultats des compétitions internationales de plus de 75 disciplines sportives, attribuant des points en fonction des performances de chacun des pays.

Si la France est surpassée par les Etats-Unis, qui culminent à 6.018 points, elle obtient tout de même la deuxième place de ce classement, avec un score de 3.291 points pour l’année 2023. Une performance de taille pour l’Hexagone, qui n’atteignait pas le top 10 de ce classement il y a tout juste quatre ans.

C’est la Chine qui s’installe en troisième position de ces nations les plus sportives, avec 3.114 points. Une seconde nation européenne s’installe dans le top 5. Il s’agit du Royaume-Uni (3.030 points), suivi du Japon (2.949 points).

Il ne reste plus qu’à espérer que ces bons résultats se transforment en podiums pendant les Jeux.