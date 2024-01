Amélie Oudéa-Castéra : avec quel célèbre vainqueur de Roland-Garros la nouvelle ministre de l’Éducation nationale et des Sports a-t-elle été en couple ?

Ancienne joueuse de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l’Éducation nationale et des Sports, a été en couple quelques semaines avec un célèbre vainqueur de Roland-Garros à la fin des années 1990.

Une idylle couronnée de succès. Avant de se lancer d’une carrière politique, Amélie Oudéa-Castéra (45 ans) a connu une carrière de joueuse de tennis professionnelle dans les années 1990. La nouvelle ministre de l’Éducation nationale et des Sports, dont les fonctions élargies ont été élargies au sein de nouveau gouvernement, a notamment décroché trois titres de championne de France dans les catégories jeunes et atteint le dernier carré de l'US Open, Roland-Garros et Wimbledon chez les juniors.

Malgré ce parcours très prometteur, elle a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière dans le tennis en 1996 pour se consacrer à ces études. Mais elle est restée proche du circuit. Par amour. Elle a entretenu une relation avec Gustavo Kuerten. Elle était même en couple avec le Brésilien lorsqu’il a été sacré pour la premièer fois sur la terre battue de Roland-Garros, contre l’Espagnol Sergi Bruguera, en 1997. Elle était âgée de 19 ans, alors que le célèbre joueur de tennis, qui a été sacré à deux autres reprises à Roland-Garros (2000, 2001), avait 21 ans. Mais leur histoire a duré seulement quelques mois.

Depuis 2006, Amélie Oudéa-Castéra, qui est également la nièce du journaliste politique Alain Duhamel, est mariée avec Frédéric Oudéa, ancien PDG de la Société Générale (2008-2023) et actuel président de Sanofi. Le couple a eu trois garçons ensemble. De son côté, Gustavo Kuerten (47 ans) partage la vie de Mariana Soncini, avec laquelle il a eu une fille et un garçon.