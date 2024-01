Arabie saoudite : pourquoi Karim Benzema a-t-il été écarté par son club ?

Critiqué depuis plusieurs semaines en Arabie saoudite, Karim Benzema a été écarté par son club d’Al-Ittihad et son entraîneur Marcelo Gallardo pour avoir manqué la reprise. De son côté, son entourage a assuré que l’attaquant français était bloqué à l’Île Maurice à cause du cyclone «Belal».

La situation de Karim Benzema ne s’arrange pas en Arabie saoudite. Tancé depuis plusieurs semaines, pour son comportement et ses performances décevantes, l’attaquant français a été écarté par son club d’Ittihad et son entraîneur Marcelo Gallardo. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il était attendu ce vendredi, mais il ne s’est pas présenté et n’a pas été retenu pour le stage de reprise, prévu à partir ce dimanche à Dubaï.

Alors qu’il n’a donné aucune nouvelle, l’ancien joueur du Real Madrid serait actuellement bloqué à l’Île Maurice, où il a passé quelques jours de vacances, à cause du passage attendu du cyclone Belal, qui pourrait entraîner des pluies intenses et des vents violents, selon la version de son entourage fournie au média espagnol Marca. Mais ces explications n’auraient pas convaincu les dirigeants d’Al-Ittihad, rappelant que Karim Benzema devait faire son retour vendredi et non ce-week-end.

Après avoir déjà manqué plusieurs entrainements en fin d’année, à cause d’une blessure au pied qui n’avait pas été confirmée par le club saoudien, ce nouvel épisode risque d’entretenir l’incertitude sur son avenir en Arabie saoudite, six mois seulement après son arrivée. Sous contrat jusqu’en 2026, Karim Benzema pourrait profiter du mercato d’hiver pour faire son retour en Europe. Reste à savoir quel club serait en mesure de l’accueillir.