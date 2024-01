Transferts : écarté en Arabie saoudite, Karim Benzema bientôt à Chelsea ?

Absent à la reprise et écarté par son club d’Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait quitter l’Arabie saoudite cet hiver, et revenir en Europe, où Chelsea souhaiterait s’attacher ses services.

Son avenir en Arabie saoudite est plus qu’incertain. Et son aventure pourrait même prendre fin six mois seulement après son arrivée. Absent à la reprise d’Al-Ittihad, programmée vendredi, Karim Benzema a été écarté par son entraîneur Marcelo Gallardo pour le stage de préparation à Dubaï. Pour justifier son absence, l'entourage de l'attaquant français a assuré qu'il était bloqué à l’Île Maurice, où il aurait passé quelques jours de vacances, à cause du cyclone «Belal».

Les Blues en quête d'un attaquant

Des explications peu convaincantes pour les dirigeants du club saoudien, alors que l’ancien joueur, critiqué par les supporters pour son comportement et ses performances mitigées, avait déjà manqué plusieurs entraînements avant la trêve. Ce nouvel épisode pourrait déboucher sur un départ et un retour en Europe durant le mercato d’hiver. D’autant qu’en Angleterre, Chelsea souhaiterait s’attacher ses services, selon The Telegraph.

En quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, avec les blessures répétées de Christopher Nkunku et le départ à la CAN du Ghanéen Nicolas Jackson, Mauricio Pochettino aurait ciblé le Ballon d’or 2022, qui pourrait être tenter de découvrir le championnat anglais. Des discussions pourraient être entamées par les dirigeants des Blues avec leurs homologues d’Al-Ittihad pour trouver un terrain d’entente.

Mais l’ancien international tricolore ne serait pas le seul attaquant dans le viseur du club londonien. Roberto Firmino, qui évolue également en Arabie saoudite, serait lui aussi pisté. Et le Brésilien a l’avantage de connaître le Premier League, où il a joué pendant huit saisons du côté de Liverpool. Les heures de Karim Benzema en Arabie saoudite semblent néanmoins comptées.