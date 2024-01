Anthony Joshua-Francis Ngannou : combien devraient toucher les deux boxeurs pour leur combat ?

Anthony Joshua et Francis Ngannou vont s’affronter le 8 mars prochain dans un combat de boxe tant attendu. Voici les sommes qu’ils devraient toucher.

Anthony Joshua et Francis Ngannou, qui vont s’affronter le 8 mars prochain lors d’un combat de boxe organisé en Arabie saoudite, devraient toucher un joli chèque pour cet affrontement qui s’annonce historique.

Le poids lourd britannique, qui aurait initialement pu affronter Deontay Wilder (mais ce dernier s’est incliné contre Joseph Parker avant Noël), fera donc face à la légende de l’UFC, désormais au PFL et qui s’est lancée en boxe. Le Camerounais avait disputé son tout premier combat en «anglaise» contre Tyson Fury en octobre avec comme résultat, une défaite très controversée. Il avait toutefois fait sensation et avait touché un joli pactole (au moins 10 millions d'euros).

Des sommes impressionnantes

Selon, le Sport Business Journal, Francis Ngannou recevra environ 16 millions de livres sterling (18,6 millions d’euros). Alors qu’Anthony Joshua encaissera environ 31 millions de livres sterling (36 millions d’euros).

Anthony Joshua reste sur trois victoires en 2023 contre Jermaine Franklin, Robert Helenius et Otto Wallin. Et son objectif et de reconquérir les titres mondiaux perdus contre Oleksandr Usyk.