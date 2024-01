Boxe-MMA : le combat Francis Ngannou-Anthony Joshua aura lieu le 8 mars en Arabie saoudite

Francis Ngannou va affronter Anthony Joshua le vendredi 8 mars prochain en Arabie saoudite, comme cela a été annoncé ce lundi 15 janvier lors d'une conférence de presse.

Après son impressionnante prestation contre Tyson Fury, Francis Ngannou va poursuivre l’aventure en boxe. Et pour cause, à l'occasion de son deuxième match de boxe de sa carrière, l'ancien champion de MMA Francis Ngannou, devrait combattre face à Anthony Joshua le vendredi 8 mars prochain en Arabie saoudite. Cela a été confirmé lors d'une conférence de presse ce lundi 15 janvier à Londres.

La nouvelle avait été annoncée par le journaliste américain Ariel Helwani, sur le réseau social X le vendredi 5 janvier. Le journaliste a affirmé avoir eu la confirmation de la part de Turki Alalshikh, ministre saoudien et président de l'Autorité générale du divertissement. Il a notamment reposté le tweet du journaliste sur son compte X.

l'un des plus grands combats de l'histoire du sport ?

Quarante-neuf ans après The Rumble in the Jungle (La baston dans la jungle), le combat de boxe entre les Américains Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa (RD Congo, ex-Zaïre) en 1974, Eddie Hearn, promoteur anglais, a proposé un combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua en Afrique. Alors que très peu de monde le voyait tenir tête au champion invaincu de boxe Tyson Fury, en octobre dernier à Riyad (Arabie saoudite), le combattant de MMA camerounais avait frappé fort sur le ring en envoyant au tapis le «Gypsy King» même s’il s’était incliné dans une décision qui a beaucoup fait parler.

A 37 ans, le «Predator», qui est sous contrat avec le PFL, devrait retourner prochainement dans les octogones de MMA mais pour autant il n’a sûrement pas dit adieu à la boxe anglaise. Il l’a d’ailleurs confié après son combat le 30 octobre, en indiquant qu’il comptait s’entraîner encore.

Eddie Hearn: What you have to do if you're Francis Ngannou now is you have to rematch Tyson Fury or you have to fight Anthony Joshua.#TheMMAHour pic.twitter.com/fYLfbHnsSx — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) October 30, 2023

Et justement, Eddie Hearn, le promoteur de Matchroom Boxing, indiquait à l'époque, qu’il voyait bien le Camerounais revenir rapidement sur le ring. «Ce que vous devez faire si vous êtes Francis Ngannou maintenant, c'est de combattre Tyson Fury ou de combattre Anthony Joshua», expliquait le Britannique à The MMA Hour.

Et le promoteur d’Anthony Joshua a confié que cet affrontement avec son protégé et Francis Ngannou serait tout simplement exceptionnel.

Two absolute titans





Francis Ngannou and Anthony Joshua make their way to the stage #JoshuaNgannou pic.twitter.com/aN330Mnbfl — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) January 15, 2024

«C'est l'un des plus grands combats de l'histoire du sport. Et je vous le promets, ce sera un travail facile pour mon homme, Anthony Joshua», a lâché Hearn qui verrait bien un The Rumble in the Jungle 2. Et on imagine que la date du 30 octobre 2024 pour les 60 ans est d'ores et déjà cochée.