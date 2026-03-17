Boxe : le procès du chauffeur d'Anthony Joshua, lors de son accident de la route en décembre au Nigeria, s'ouvre ce mardi

Ce mardi s’ouvre le procès du chauffeur du boxeur anglais Anthony Joshua lors de son accident de la route en décembre au Nigeria, lors duquel deux personnes sont décédées.

Une audience attendue. Ce mardi, après deux ajournements afin de permettre au directeur des poursuites publiques de préparer correctement le début de l’audience, le procès du chauffeur du boxeur anglais Anthony Joshua lors de son accident de la route en décembre au Nigeria.

Le 29 décembre dernier, Adeniyi Mobolaji conduisait la voiture dans laquelle se trouvaient l’ancien champion de boxe des poids lourds et deux de ses proches, Latif Ayodele et Sina Ghami, sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos et Ibadan (sud-ouest). Leur SUV a percuté un camion à l’arrêt. Ayodele et Ghami sont morts sur le coup.

vitesse excessive et pneu éclaté

L'accusé est inculpé pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort, de conduite imprudente et négligente, de conduite sans précaution ni attention ayant entraîné des lésions corporelles et des dommages matériels, et de conduite sans permis de conduire national valide.

Les premières investigations avaient démontré que le véhicule roulait à une vitesse excessive et qu’un pneu avait éclaté avant l’accident, selon l’Agence de contrôle et d’application du Code de la route (TRACE) de l’État d’Ogun.

Après avoir quitté l’hôpital et s’être rendu au funérarium pour voir les corps de ses proches, Anthony Joshua est rentré en Angleterre. Son objectif sera désormais de reprendre le chemin des rings de boxe.