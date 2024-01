Egypte- Ghana, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Egypte et le Ghana s’affrontent ce jeudi 18 janvier lors de la deuxième journée de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match.

Un choc sous tension entre le Ghana et l’Egypte. Après des entrées compliquées, les deux cadors doivent l’emporter pour se rassurer dans cette Coupe d’Afrique des nations 2024. Le match se dispute ce jeudi à 21h sur beIN SPORTS.

L’Egypte, finaliste malheureux il y a deux ans (battu par le Sénégal), a évité le pire contre le Mozambique pour son entrée en lice. Menés 2-1, les coéquipiers de Mohamed Salah ont égalisé dans le temps additionnel sur penalty (2-2).

De leur côté, les Ghanéens ont été battus par le Cap Vert. En cas de défaite contre les Pharaons, ils pourraient être éliminés.

Programme TV

Ghana-Egypte

CAN 2024

Jeudi 18 janvier

21h sur beIN SPORTS 2 (disponible via My Canal)