Trophée The Best : à égalité avec Erling Haaland, pourquoi Lionel Messi a-t-il été sacré ?

A égalité avec Erling Haaland, Lionel Messi a remporté, lundi, le trophée The Best de joueur de l’année 2023 devant l’attaquant norvégien de Manchester City et Kylian Mbappé.

«Un scandale». Voilà comment le sacre de Lionel Messi a été qualifié en Norvège. Mais pas seulement. Quelques mois après avoir décroché son 8e Ballon d’or, l’Argentin a remporté, lundi soir, le trophée The Best de joueur de l’année 2023, décerné par la Fifa. Il a devancé Erling Haaland, qui a pourtant gagné plus de trophée que le joueur de l’Inter Miami avec la Premier League, la Ligue des champions ou encore la Coupe d’Angleterre, et Kylian Mbappé.

Le 4e sacre de l'Argentin

Dans les faits, les deux joueurs ont terminé à égalité avec le même nombre de points (48). Mais l’ancien joueur du PSG a été couronné pour la 4e fois de sa carrière (2009, 2019, 2022) car il a plus souvent été placé à la première place «par les capitaines des équipes nationales masculines», a expliqué la Fifa (107 contre 64).

C’est le cas de Kylian Mbappé qui a placé son ancien coéquipier en tête devant le Norvégien et son partenaire à Manchester City Kevin de Bruyne. En revanche, Lionel Messi a voté pour Erling Haaland devant le capitaine de l’équipe de France et son compatriote Julian Alvarez. Mais si Lionel Messi a reçu le plus de votes du côté des capitaines et des supporters, Erling Haaland l’a lui emporté du côté des sélectionneurs et des journalistes spécialisés, également appelés à voter.

Au-delà de la polémique suscitée par la victoire du champion du monde 2022, la soirée n’a pas rencontré un grand succès. Ni Lionel Messi, qui a entamé la préparation de sa saison en Floride, ni Erling Haaland, ni Kylian Mbappé n’avaient fait le déplacement à Londres.