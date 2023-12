Lionel Messi : l’Argentin élu athlète de l’année 2023 par le Time

Lionel Messi, qui a rejoint la Major League Soccer et l’Inter Miami en juillet dernier, a été élu, ce mardi, athlète de l’année 2023 par le Time.

Une nouvelle récompense pour Lionel Messi. Quelques semaines après avoir remporté son 8e Ballon d’or, l’Argentin a été élu, ce mardi, athlète de l’année 2023 par le Time, succédant au joueur de base-ball Aaron Judge. Le joueur de 36 ans s’est vu décerner cette récompense pour son impact depuis son arrivée en Major League Soccer et à l’Inter Miami en juillet dernier. En quelques mois seulement, le champion du monde 2022 a contribué à changer la perception du football aux Etats-Unis.

