Ligue 1 : un club a officiellement demandé la suppression de la VAR

Actuellement 3e de Ligue 1, derrière le PSG et Nice, le Stade Brestois a officiellement envoyé une lettre à la LFP pour demander la suppression de la VAR, selon L’Equipe.

Brest et la VAR, c’est tout une histoire. Le club breton n’est pas un grand fan de l’assistance vidéo à l’arbitrage, instaurée en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019. A l’image de son président Denis Le Saint. Et après l’avoir critiquée publiquement, l’actuel 3e du championnat de France, derrière le PSG et Nice, est passé au stade supérieur. Selon L’Equipe, les dirigeants brestois ont envoyé un courrier à la Ligue de football professionnel pour demander officiellement sa suppression.

Une requête inédite car, si elle fait l’objet de nombreuses critiques chaque week-end, aucune autre formation de l’élite n’a réclamé son retrait. Et cette demande pour le moins surprenante a étonné les dirigeants du football français.

Elle sera néanmoins étudiée, mercredi prochain, lors du conseil d’administration de l’instance, qui se tiendra à Paris, mais elle n’a que très peu de chances d’aboutir. Pour ne pas dire aucune.