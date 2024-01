Coupe de France : le discours émouvant d’un joueur d’Orléans en mémoire à sa petite fille décédée (vidéo)

Attaquant de l’US Orléans, Kévin Fortuné a tenu un discours émouvant en mémoire à sa fille décédée, à l’issue de l’élimination contre le PSG, samedi soir, en 16e de finale de la Coupe de France (1-4).

Un discours aussi touchant qu’émouvant. A l’issue de l’élimination d’Orléans contre le PSG, samedi soir, en 16e de finale de la Coupe de France (1-4), l’attaquant Kévin Fortuné a pris la parole dans le vestiaire devant le staff de l’USO et ses coéquipiers. Il a fait part de sa fierté de la performance réalisée par son équipe malgré la défaite sur la pelouse du stade de la Source, qui avait évidemment fait le plein pour l’occasion.

«On a montré qu’on était des vrais hommes, on a fait ce qu’on pouvait. Malheureusement, on tombe sur une grosse équipe mais je ne veux voir personne baisser la tête parce qu’on a fait un gros match. C’est la première fois que j’ai senti une crampe. J’étais mort, j’ai fait les efforts avec vous, ce n’est pas passé mais on ressort de là avec la tête haute», a déclaré l’attaquant, passé par Lens, Troyes, Auxerre ou encore Châteauroux.

Il a ensuite évoqué un drame personnel avec le décès de petite fille Giulia-Rose à l’âge de 17 mois en 2017 lorsqu’il évoluait à Lens. «Quelque chose qui me tient à cœur, je ne l’ai pas montré cette semaine et je vais peut-être plus le montrer ces prochains jours. La semaine prochaine c’est l’anniversaire de ma fille que j’ai perdue», a-t-il lâché avant de fondre en larmes.

Très touché, Kévin Fortuné a été réconforté par l’ensemble de ses partenaires, formant un cercle autour de lui. Après cette parenthèse en Coupe de France, l’attaquant et Orléans, 12e de National, ont désormais rendez-vous contre Versailles (11e), ce vendredi, en match en retard de la 15e journée.